Эксперты оценивают стоимость всего леса в России почти 74 триллиона рублей.
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Об этом сообщают в Рослесинфорге.
При этом, из названной суммы общая стоимость тех запасов древесины, которые можно продавать, составляет всего 2,2 трлн рублей.
Стоимость «климатических проектов» в лесах оценена в 67,5 трлн рублей.
В данную оценку вошли пригодные для промышленной переработки леса, а также экологический потенциал молодых насаждений.
Дороже всего оцениваются запасы сосны, лиственницы и берёзы. Они являются самыми распространенными породами деревьев в России. Для точного расчёта учитывались запасы как спелых, так и перестойных деревьев в так называемых «эксплуатационных лесах».
Всего 53 вида древесины от можжевельников до берёз также учитывались по средней таксе за 1 кубометр древесины в 76 руб.
На стоимость леса влияют не только природные явления, но также конкретное состояние деревьев, их порода и возраст.
Но немало здесь и влияния логистической доступности того или иного леса.
Если говорить о «климатических проектах», то тут, прежде всего, оцениваются те лесные насаждения, которые способны хранить углерод и, вообще-то, бесценны с точки зрения экологии.