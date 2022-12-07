Нет, не шутка, сами посмотрите

В европейском сегменте сети набирает популярность довольно любопытный видеоролик, который в ироничной форме рассказывает прогрессивным европейцам о том, что нужно срочно отказаться от транспорта, который работает на бензине и других нефтепродуктах, и искать утешение в переходе на альтернативные способы передвижения.

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В ролике прямо так и написано – «Уважаемые европейцы, переходите на альтернативные виды транспорта, топливо будет только дорожать!».

Такая социальная реклама появилась как нельзя вовремя. Выдуманный Евросоюзом и странами G7 потолок цен на российскую нефть (нефтяное эмбарго) совсем скоро затронет буквально всех жители Евросоюза персонально.

Если основной целью всех этих идей было решение проблем с экологией и переход на альтернативные «источники энергии», то, безусловно, конная тяга в этом вопросе вне конкуренции для европейцев.

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