Об этом рассказала Эмили Бланшард, главный экономист Госдепа

Главная по экономике в Госдепе, Эмилия Бланшард, выступила с заявлением о том, что перспективы у экономики РФ «стабильно мрачны».

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По её мнению, уже к началу третьего десятка лет нынешнего века экономика России потеряет 20% по сравнению с тем, каким потенциалом для роста она обладала до череды событий 2022 года.

Эмилия Бланшард в трансляции на YouTube-канале с записями из Госдепа рассказала, что долгосрочные прогнозы касательно российской экономики и тому, что можно ожидать на будущее, были и остаются невероятно негативными и даже мрачными, но стабильно понятными с точки зрения отрицательного направления.

Эксперты Госдепа считают, что при самом оптимистичном прогнозе, экономика РФ потеряет 20% к 2030 году. Но главный вопрос не в этом, а в том, что развитие России напрямую зависит от уровня глобального спроса на энергоресурсы, продаваемые Москвой, а также от того, собирается ли российское государство изменить налоговую систему и монетарную политику в целом для купирования неприятных изменений в экономике.

Нужно отметить, что довольно мрачные прогнозы делаются не только по отношению к экономике России, но и вообще к мировой экономике в целом.

МВФ уже ухудшил прогноз по мировому ВВП почти до 3%, а глобальные системные риски сместились в сторону «очень жёсткого» варианта развития событий.

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