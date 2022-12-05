Оксфордский словарь ежегодно публикует "слово года" как зеркало событий уходящего периода

Оксфордское слово года - это такой термин, который отражает выражение или фразу, которая, как считается, отражает наиболее точно все настроения и заботы уходящего года, а также характеризует дух времени и обладает длительным потенциалом как термин «особой культурной значимости».

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В этом году Оксфордский словарь выбрал словом года сленговое выражение «Goblins Mode», что дословно можно перевести как «Режим Гоблина».

Об этом сообщает официальная пресс-служба Оксфордского университета.

Выражение «Режим Гоблина» в более широком смысле означает крайне эгоистичное поведение, которое отвергает все общественные ожидания и нормы, а также для такого типа поведения характерны неопрятность, жадность, и лень. Это выражение может относиться как к конкретной личности, так и к компании или группе единомышленников, ведущих себя похожим на описание выражения образом.

Именно так издательство Оксфордского университета трактует значение сленговой фразы «Goblins Mode».

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