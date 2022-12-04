Журналисты CNBC даже не могут представить тяжесть разрушительных последствий для мира от ограничения цен на российскую нефть

Мироустройство явно перешло в стадию дисбаланса.

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Планета вступает в период «нефтяных войн», в которых производители становятся врагами покупателей и наоборот.

Безумная идея коллективного Запада по установлению предельно допустимых цен на российскую нефть ожидаемо приведёт к тому, что концепт «покупатель диктует цены» будет уничтожен производителями нефти и нефтепродуктов.

По сообщениям CNBC, коалиция стран, входящих в союз ОПЕК +, уже в ближайшее время может объявить о самом большом в мировой истории сокращение объёмов добычи нефти в качестве ответа на ограничения цен на российскую нефть.

Саудовская Аравия и Россия уже продемонстрировали США и Европе, что союз продавцов нефти держится вместе и не собирается отступать. Когда ограничения на российскую нефть приведут к уменьшению нефти на рынке, то ОПЕК+ сделает так, чтобы цена этой нефть выросла пропорционально.

И, если даже сокращение добычи, объявленное осенью, вызвало гнев Байдена и его администрации, то дальнейшие последствия «боевых действий на нефтяном фронте» предсказать не возьмётся никто.

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