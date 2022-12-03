РБК выпустил очень необычный рейтинг-аналитику по годовому "уровню мата" в Рунете.
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Специалисты издания составили график, который проанализировал частоту использования нецензурной лексики в сообщениях и постах в интернете и социальных сетях в 2022 году (по ноябрь месяц включительно).
Поводов у россиян для того, чтобы употребить крепкое словцо и не один раз, хватает с самого начала 2022 года, но больше всего россияне матерились в марте месяце, ну и, конечно, в феврале.
Статистика составлена с учётом пиковых значений в день в пересчёте на тысячу сообщений.
Таким образом, 27 февраля был зафиксирован абсолютный рекорд – 375.000 матерных сообщений в сутки.
При этом, в абсолютном выражении по рубежу месяца, март стал самым матерным месяцем в этом году.
В целом было написано 8,8 миллионов сообщений в соцсетях, содержащих нецензурную брань.
Эксперты также поделились тем, с какими событиями они связывают такие явления и отразили эти события в таблице.