Привлечь "политически нейтральную" молодежь не вышло

Довольно курьёзный случай произошёл в метавселенной «европейской галактики» буквально на днях.

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Там профильное ведомство Еврокомиссии (отвечающее за работу с молодежью) организовало гламурную вечеринку в метавселенной для того, чтобы познакомить молодых европейцев с «настоящими ценностями» и «правильным образом жизни» и устроила виртуальный гала-концерт для привлечения политически нейтральных молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

Вся эта задумка обошлась европейским налогоплательщикам в 400.000 евро, а на вечеринку пришли всего 5 человек!

Журналист, который посетил мероприятие и побывал в виде аватара на вечеринке в метавселенной, даже выложил видео о том, как она проходила (довольно печальное зрелище, надо сказать).

В Twitter же он написал, что на виртуальном мероприятии ему удалось побеседовать только с пятью людьми, позже он и вовсе остался один-одинёшенек блуждать в метавселенских европейских дебрях.

Не самая хорошая идея потратить почти 400.000 евро.

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