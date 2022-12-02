Интересно то, что титан из РФ под санкциями не находится. Это такая превентивная мера

Корпорация Airbus заявила о том, что в течение всего нескольких месяцев полностью откажется от закупок российского титана.

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Правда, в конечном итоге ощутимо вырастет цена производства всей линейки самолетов.

Об этом заявил Reuters директор Airbus. Уже сейчас корпорация «масштабно работает» над тем, чтобы отойти от закупок металла из России, но директор заявляет, что «это довольно сложный процесс», в том числе из-за проблем с сертификацией.

При этом ни для кого не секрет, что Россия является крупнейшим производителем прочного и лёгкого титана, который очень любят авиастроители по всему миру.

Помимо всего прочего, титан из России ещё и стоит гораздо дешевле, чем тот, что произведен в США и Канаде.

Никто санкции на титан (его покупку в РФ) пока не вводит, но компания Boeing уже втридорога закупает металлы из Японии и США, всё это, в конечном счёте, неминуемо приведет к росту цен на производство из-за увеличившейся сложности обработки изделий, а заплатят за это конечные потребители.

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