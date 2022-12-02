Казалось бы, куда уж больше, но нет - есть еще резервы для поломок F-35

Главный истребитель США, Lockheed Martin F-35, который за всю историю своего существования отметился не столько тем, как он хорош, а тем как много с ним происходит всяких неприятностей и поломок, снова оказался в центре скандала.

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Теперь же кажется, что большей антирекламы и нарочно не придумаешь.

Истребитель F-35 умудрился сломаться прямо во время буксировки по взлётно-посадочной полосе!

Видео инцидента распространяется в сети. При обычной рутинной буксировке самолёта с помощью пикапа у него попросту складывается передняя стойка шасси и весь многомиллионный летательный аппарат с высоты «собственного роста», так сказать, падает на асфальт.

Сообщается, что инцидент произошёл на базе военно-воздушных сил США Кадена, которая расположена на острове Окинава.

Официальные представители Пентагона никак инцидент не прокомментировали, хотя тут, в общем-то, особенно и ничего говорить. Как стойка могла сама сложиться в «тепличных» условиях – непонятно.

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