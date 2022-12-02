Специалисты, которые отвечают за кибербезопасность в России, отметили интересную тенденцию, которая наблюдается в последний месяц.
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По их словам, мошеннические колл-центры, которые под разнообразными предлогами выманивают у населения России и сопредельных государств немалые деньги, почувствовали реальное падение собственных доходов.
Всё силы телефонных мошенников теперь направлены на то, чтобы в ускоренном порядке изучать иностранные языки и переориентироваться на «работу» с зарубежной аудиторией с учетом региональных особенностей.
Доверчивые европейцы, которые в принципе не могут жить в парадигме того, что их могут обмануть в любую минуту, это лакомый кусочек для телефонных мошенников.
Как только «разворот на Европу» мошеннических колл-центров завершится, то благочестивые европейцы на себе это мгновенно почувствуют.
Реальных способов борьбы с такого рода «разводом» не так и много – блокировка спам-звонков и трезвость критического мышления.