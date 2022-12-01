Или Маск Маск подчинится строгой цензуре, или Твиттера в Европе не будет

Вчера Илон Маск провёл видеоконференцию с видными деятелями Евросоюза лицо к лицу.

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На ней сам лично Комиссар Еврозоны, господин Бретон, открыто заявил бизнесмену, что он обязан придерживаться чётких правил цензурирования материалов, которые будут публиковаться в Twitter, иначе соцсеть попросту заблокируют на территории Европы.

Евросоюз настаивает на том, чтобы Маск разработал целую «систему модерации» контента, которая должна включать: отказ от произвольной разблокировки ранее заблокированных пользователей, пресечение «активного распространения дезинформации» и обязательное согласие на некий «независимый аудит» платформы европейскими чиновниками.

Если Маск этого не сделает, то его обещают подвести под нарушение закона Евросоюза о предоставлении цифровых услуг и сделать соцсеть настоящим «цифровым изгоем» Европы.

О том, какова была реакция Маска на эти угрозы, пока ничего не сообщается. Однако уже вечером после встречи бизнесмен написал, что прежнее руководство Twitter реально вмешивалось в выборы в США и Twitter 2.0 будет беспристрастным, прозрачным и эффективным.

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