Минутка статистики и демографии.
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Последние подсчёты показывают, что в период с 2014 года по нынешнее время численность населения в Германии увеличилась на целых на 3 млн человек.
При этом, что характерно, общее число граждан Германии уменьшилось на целых 1,5 млн человек!
Во всём, конечно, виноваты мигранты.
Число иностранцев, которые въезжают на территорию Германии и остаются в ней, растет лавинообразно. Прежде всего, численность населения страны увеличивается за счёт переселенцев из Ирака, Афганистана, Сирии и украинских беженцев.
Мигранты из Польши, Болгарии и Румынии также в авангарде освоения Германии.
За первую половину текущего года миграция в Германию стала рекордной со времён объединения страны. В неё въехали более миллиона человек, семьсот тысяч из которых – украинские вынужденные переселенцы.
Конечно, коренные немцы недовольны таким положением вещей, ведь мигранты приносят с собой не новые знания и технологии, а повышение уровня преступности и существенную социальную нагрузку на бюджеты федеративных земель.