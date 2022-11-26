Мест в Ирландии попросту не осталось

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Жители Дублина вышли на протесты против украинских беженцев.

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Несколько сотен человек требуют запретить украинским беженцам приезжать в Ирландию и оставаться на территории Дублина.

Места для размещения, которые ранее были выделены, давно закончились, а бесконечный поток украинских беженцев так и продолжается.

Министр интеграции Ирландии встретился с жителями, которые были переполнены гневом от скорого прибытия ещё почти 400 украинских вынужденных переселенцев.

Ирландцев не просто не устраивает концентрация такого количества украинцев в их родных местах, но люди реально обеспокоены тем, что в основном приезжает большое количество одиноких украинских мужчин, что сказывается на криминогенной обстановке в Дублине далеко не лучших образом.

В Ирландии с начала марта размещены почти 42.000 украинцев, которые доставляют местным жителям немало хлопот.

Теперь вот проблема стала настолько острой, что местным приходится выходить на демонстрации протеста.

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