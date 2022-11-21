Всем любителям двухколёсной техники предлагается приобрести новый, ещё даже не серийный, мотоцикл с громким именем «Мономах» всего за 6 млн рублей.
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Об этом (внезапно) сообщает команда разработчиков сервиса «Авито-Авто».
Именно на этом популярном сервисе можно приобрести эксклюзивный мотоцикл «Мономах», который предоставляет компания «Русский мотоцикл».
Это, ни много ни мало, коллекционная модель, которая будет отличным украшением для любого гаража.
Всего обещают выпустить не больше 10 штук, а реальные покупатели смогут получить свои «двухколёсные заказы» уже весной 2023 года.
В основе мотоцикла «Мономах» лежит четырёхтактный двигатель «Аурус-Реактор» и 6-ступенчатая коробка передач. Повсеместно используются наработки компаний Porsche и Ricardo, а также НАМИ.
Что касается видимой красоты, то над внешним обликом «Мономаха» поработал известный итальянский мастер промдизайна Барбакане, да и в целом немало других итальянских специалистов потрудились над мотоциклом.
Будет ли в комплекте эксклюзивный шлем «Шапка Мономаха», не сообщается.