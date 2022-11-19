Пока что повышение финансовой грамотности населения не особо помогает

Неуклонное развитие всеобщей цифровизации в практически каждой сфере жизни привело к тому, что чуть ли не большими темпами растет и мошенничество, связанное с тем или иным воровством персональных данных.

реклама

Например, замдиректора АРГФ, Ирина Маслова, заявила, что в среднем ежесуточно мошенники похищают со счетов жителей России примерно по 40 миллионов рублей.

АРГФ это ассоциация, содействующие развитию финансовой грамотности населения.

Да, действительно, в последнее время разного рода материалов, которые направлены на оповещение населения о возможных угрозах со стороны мошенников (особенно в кибер-среде) стало появляться гораздо больше, но, тем не менее, всё ещё остаются россияне, которые становятся лёгкой добычей для преступников.

Мошенники крайне изобретательны, а многие соотечественники крайне наивны.

Вполне вероятно, что в скором времени ежедневная сумма «финансовых потерь» россиян от действий мошенников будет только увеличиваться.

рекомендации 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Пиши на наш сайт и зарабатывай Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 4090 в Регарде, цена норм RTX 3080 за 59 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 51тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming за 25 тр