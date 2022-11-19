Неуклонное развитие всеобщей цифровизации в практически каждой сфере жизни привело к тому, что чуть ли не большими темпами растет и мошенничество, связанное с тем или иным воровством персональных данных.
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Например, замдиректора АРГФ, Ирина Маслова, заявила, что в среднем ежесуточно мошенники похищают со счетов жителей России примерно по 40 миллионов рублей.
АРГФ это ассоциация, содействующие развитию финансовой грамотности населения.
Да, действительно, в последнее время разного рода материалов, которые направлены на оповещение населения о возможных угрозах со стороны мошенников (особенно в кибер-среде) стало появляться гораздо больше, но, тем не менее, всё ещё остаются россияне, которые становятся лёгкой добычей для преступников.
Мошенники крайне изобретательны, а многие соотечественники крайне наивны.
Вполне вероятно, что в скором времени ежедневная сумма «финансовых потерь» россиян от действий мошенников будет только увеличиваться.