Именно такие дроны использовали при недавней атаке российского флота в Севастополе

Во время недавней атаки дронов на Севастополь на берегу был найден морской дрон НАТО неизвестной ранее модели. Дрон просто дрейфовал у прибрежных скал и был, конечно же, захвачен российскими моряками и хорошо изучен.

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Теперь представлены подробности: из чего же состоит этот «чудо-дрон», как он управляется и для чего он вообще нужен. Итак, длина каждого подобного дрона примерно пять с половиной метров, при этом вес конструкции не превышает 1 тонны.

Данный морской БА способен охватывать оперативный радиус в 400 км и находиться в воде до 60 часов. Вес боевой части девайса составляет 200 кг, а максимальная скорость, которую может развить морской дрон-камикадзе НАТО, не превышает 80 км/ч.

Специалисты российского ВПК, изучив трофей, высказали предположение, что одна такая модель не стоит более 250.000 долларов и используется "как обычная торпеда".

Подобные дроны управляются с общей наземной станции контроля, которая для управления беспилотниками использует либо спутниковую навигацию, либо визуальный режим через установленные на дронах видеосистемы.

Спутниковая антенна, которая закреплена на корме морского беспилотника, очень похожа на приёмник сигнала Starlink.

Логичнее всего предположить, что именно компания Илона Маска обеспечивает управление данными дронами.

В целом конструкция выглядит не особо впечатляющей.

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