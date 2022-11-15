Свежий отчет о кибербезопасности настоятельно рекомендует разработчикам отказаться от C/C++

Агентство по Национальной Безопасности США, которое не так уж часто мелькает в сводках новостей, выступило с предупреждением в адрес крупных IT-предприятий страны дабы убедить их отказаться от использования языков программирования C/C++.

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По мнению специалистов АНБ, эти языки крайне небезопасны, эксперты рекомендуют вместо них писать код на Rust и Swift,а также на C#, Go или Java с Ruby.

Всё это было отражено в свежем отчёте по безопасности, который был ориентирован на укрепление информационной стойкости США перед хакерскими атаками и на поиск возможных уязвимостей в работе многих приложений еще до их релиза.

В АНБ отметили, что примерно 70% уязвимостей, обнаруженных в продуктах компании Google и Microsoft, связаны именно с тем, что они организовывали небезопасную работу с массивами памяти.

Например, злоумышленники часто использовали переполненные буферы памяти или ошибки в алгоритме выделения мест для буферов в памяти как доступ к целевым системам.

Помимо этого, АНБ рекомендует даже на уровне компилятора активировать системы защиты кода, чтобы даже элементарные ошибки не могли стать причиной для взлома.

Действительно, многие зарубежные разработчики уже начали отказываться от C/C++ ради «призрака безопасности», ведь этому языку уже более 50 лет и он не вполне соответствует современным требованиям.

На языке C/C++ написаны Линукс и Винда, а также многие другие операционные системы.

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