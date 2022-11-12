Бывший глава «Роскосмоса», Дмитрий Рогозин, сейчас находится в зоне проведения СВО.
реклама
Он в своём развёрнутом интервью для «РИА Новости» рассказал, что под его началом организована специальная группа советников, которая называется «Царские волки».
Данная инспекторская группа находится в постоянном тесном контакте с десятком отечественных разработчиков вооружений и перспективных военных комплексов, которые пока что не пошли в серийное производство.
Почти 60% коллективов, с которыми сотрудничают «Царские волки» - это частные компании, около 30% представляют коллективы разработчиков, которые работают «под крылом» крупных компании типа «Ростеха» и «Роскосмоса».
Основное направление деятельности "Царских волков" это создание целой линейки легких ударных беспилотников, которые будут проходить испытания прямо на практике.
Также Рогозин утверждает, что возможно проведение натурных испытаний «экспериментальных комплексов вооружения, которые по разным причинам так и не пошли в серию», но коллективы разработчиков существуют и им будет дана возможность применить разработанные ими средства.