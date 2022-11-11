Каждый второй российский студент испытывает значительные финансовые трудности из месяца в месяц.
реклама
Об этом заявили почти 50% из опрошенных платформой SkillBox слушателей образовательных учреждений.
Ещё треть учащихся высших учебных заведений рассказали, что стараются не тратить больше 10.000 рублей в месяц (но это редко у кого получается).
Основные расходы, которые обременяют современных российских студентов, это стоимость жилья, питание и транспорт.
В проведённом опросе участвовали 1200 студентов, обучающихся как на очных, так и на заочных формах обучения и результаты опроса не радуют.
Будущее поколение специалистов, которое должно в скором времени пополнить ряды работников промышленности, сельского хозяйства и сферы IT уже сейчас значительно нуждается в деньгах.
Около 46% из опрошенных рассчитывают на постоянную помощь родителей и близких, всего лишь 15% студентов хватает их стипендии, а более 72% опрошенных заявили, что в реальности тратят до 30.000 руб в месяц (при том, что стараются не выходить за сумму в 10.000 руб).
Команда SkillBox провела опрос не просто так.
Тем самым она решила показать, что онлайн-образование обходится почти в два раза дешевле, чем очное.
Можно экономить буквально на всем: питание, жильё, транспорте. Особенности это важно для студентов из регионов, которым не нужно переезжать из своих родных городков в более крупные агломерации.