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Призрак анонимности - переписка в мессенджерах стала основным доказательством в 20% уголовных дел
И не только уголовных, гражданские разбирательства, особенно разводы и раздел имущества, не обходятся без доказательств из переписок сторон
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Если вы всё ещё думаете, что мессенджеры это очень защищённое и анонимное средство для общения, то нет.

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По статистике, которую приводит «РИА Новости», к настоящему моменту скопилось много информации, которая показывает, что в более чем 20% уголовных дел, которые рутинно рассматриваются российскими судами, ключевым доказательством вины подсудимых становятся их переписки в мессенджерах.

Конечно, уголовные дела чаще всего касаются взяточничества, вымогательства, продажи наркотиков, но всё большее значение переписка в мессенджерах получает в делах гражданских (особенно в семейных спорах и разводах).

Чтобы сделать из обычной переписки в мессенджере доказательства для суда, необходимо получить заключение профильного эксперта. В ходе гражданских процессов подойдёт и простое нотариальное заверение. Чтобы не возникло проблем, в переписке из мессенджеров должны быть чётко видны даты создания, изменения сообщений, также важна сама форма представления записей.

Таким образом, анонимность переписки в мессенджерах – миф, который продолжает растворяться как туман над водой.

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#мессенджеры #анонимность #анонимность в интернете
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