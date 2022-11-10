Если вы всё ещё думаете, что мессенджеры это очень защищённое и анонимное средство для общения, то нет.
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По статистике, которую приводит «РИА Новости», к настоящему моменту скопилось много информации, которая показывает, что в более чем 20% уголовных дел, которые рутинно рассматриваются российскими судами, ключевым доказательством вины подсудимых становятся их переписки в мессенджерах.
Конечно, уголовные дела чаще всего касаются взяточничества, вымогательства, продажи наркотиков, но всё большее значение переписка в мессенджерах получает в делах гражданских (особенно в семейных спорах и разводах).
Чтобы сделать из обычной переписки в мессенджере доказательства для суда, необходимо получить заключение профильного эксперта. В ходе гражданских процессов подойдёт и простое нотариальное заверение. Чтобы не возникло проблем, в переписке из мессенджеров должны быть чётко видны даты создания, изменения сообщений, также важна сама форма представления записей.
Таким образом, анонимность переписки в мессенджерах – миф, который продолжает растворяться как туман над водой.