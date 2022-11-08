Сюжет из жизни, достойный экранизации

Ещё в конце сентября на цинковом руднике в округе Бонхва в Южной Корее произошел оползень, который разрушил большинство коммуникаций горной добычи.

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Из-за этого происшествия на глубине более 200 м оказались заблокированы двое шахтёров.

По счастливому стечению обстоятельств оба горняка выжили, но добраться до них получилось лишь спустя 9 суток.

Как выяснилось позже, они всё это время собирали капли воды, падающие с потолка, и добавляли их в пакетики с кофе, которые оказались в кармане у одного из шахтёров.

В общей сложности 30 маленьких пакетов со смесью сахара, сливок и кофе удалось «растянуть» примерно на четверо суток. Оставшиеся дни мужчины выживали на одной лишь жидкости, но не скучали: успели соорудить себе палатку и даже развести костёр.

Удивительно, но факт - спасатели обнаружили шахтёров в прекрасном состоянии здоровья, но всё же доставили их в больницу. Основная проблема, с которой столкнулись счастливо спасенные, это то, что им пришлось заново привыкать к солнечному свету.

После 9 дней в кромешной тьме мужчинам придётся какое-то время носить на глазах чёрные повязки, но они скоро поправятся.

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