Хотя нейросети задумывались далеко не как развлечение, но в жизни всегда есть место празднику и пользователей сети Интернет по всему миру используют самые разнообразные нейросети пока что для увеселительных целей.
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Например, пользователи «распробовали» нейросеть Midjourney, которая способна генерировать картинки по текстовому описанию. Выяснилось, что сервис может похвастаться не такой уж прямо очевидной, но крайне полезной функцией - ИИ способен смешивать картинки друг с другом.
Да, это уже давно реализовано во многих нейросетях, но тут вопрос в точности наложения одной картинки на другую. Какие-то нейросети справляются с такими задачами хуже, какие-то чуть лучше, но Midjourney здесь нет равных, так как она использует новейший алгоритм, который позволяет без всякого текста делать наложение картинок друг на друга качественнее и быстрее.
Если в других нейросетях пользователям были доступны настройки наложения, то есть процент наложения одной композиции на другую, наложение цвета и так далее, то в этой сети алгоритм работает строго 50 на 50.
Например, если пользователь задумал смешать цветную картинку и чёрно-белую, то на выходе получится сепия.
Результаты «творчества» пользователей сети можно посмотреть на примере самых удачных результатов смешения двух картинок.