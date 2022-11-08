За последние несколько дней многие средства массовой информации сообщили о том, что якобы предприятие «Антонов» во всю работает над созданием нового крупнейшего на планете грузового самолёта под индексом АН-225 проекта «Мрия».
реклама
Журналисты даже утверждали, что борт готов уже на 30%, но в компании заверяют, что никаких работ по созданию второго борта не ведётся, а внутри предприятия приступили лишь к неким «опытно-конструкторским работам» .
«Антонов» в "Твиттер" сообщает – «В появившейся ранее информации касательно постройки новой «Мрии» допущена существенная ошибка. В настоящее время на предприятии ведутся лишь конструкторские работы общего плана в данном направлении».
Эксперты самого предприятия «Антонов» говорят, что в наличии есть всего около 25% комплектующих, которые могли бы пригодиться для создания второго образца АН-225.
Общая стоимость постройки мегалайнера такого масштаба оценивается по минимальной планке в полмиллиарда долларов, но говорить о конкретных суммах, конечно же, ещё слишком рано.
Единственный борт АН-225 «Мрия» был уничтожен ещё весной, его уже отправили на утилизацию.