В целом для мира все плохо и даже хуже

Известный в мире экономист Нуриэль Рубини, который запомнился тем, что с довольно высокой точностью предсказал финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, выступил с речью о главных «мегаугрозах» для мира, которые произойдут уже совсем скоро.

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Среди основных проблем, которые стоят перед человечеством в плане экономики, специалист выделил следующие:

- подъём мирового авторитаризма;

- возобновление масштабной «Холодной войны» между Западом и Россией;

- глобальный климатический кризис;

- разочарование в либеральных ценностях.

Он утверждает, что в скором времени мир окажется в глубокой и продолжительной глобальной рецессии (другими словами, произойдет затяжной финансовый кризис, который не пощадит никого).

Лавинообразная инфляция и повсеместное увеличение ключевых ставок ведущими Центробанками мира в конечном итоге послужит главной причиной масштабного разорения фирм, домохозяйств и даже правительств некоторых стран.

«Пузыри» на рынках недвижимости, венчурных инвестиций и криптовалют лопнут и тем самым знаменуют окончание «эпохи дешёвых денег».

Внедрение роботизированного производства приведёт к значительному росту безработицы, а продолжающийся конфликт на Украине станет фактором быстрого объединения России, Китая, Ирана и Северной Кореи в единой «кулак», который будет держать в страхе весь мир.

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