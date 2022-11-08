Известный в мире экономист Нуриэль Рубини, который запомнился тем, что с довольно высокой точностью предсказал финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, выступил с речью о главных «мегаугрозах» для мира, которые произойдут уже совсем скоро.
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Среди основных проблем, которые стоят перед человечеством в плане экономики, специалист выделил следующие:
- подъём мирового авторитаризма;
- возобновление масштабной «Холодной войны» между Западом и Россией;
- глобальный климатический кризис;
- разочарование в либеральных ценностях.
Он утверждает, что в скором времени мир окажется в глубокой и продолжительной глобальной рецессии (другими словами, произойдет затяжной финансовый кризис, который не пощадит никого).
Лавинообразная инфляция и повсеместное увеличение ключевых ставок ведущими Центробанками мира в конечном итоге послужит главной причиной масштабного разорения фирм, домохозяйств и даже правительств некоторых стран.
«Пузыри» на рынках недвижимости, венчурных инвестиций и криптовалют лопнут и тем самым знаменуют окончание «эпохи дешёвых денег».
Внедрение роботизированного производства приведёт к значительному росту безработицы, а продолжающийся конфликт на Украине станет фактором быстрого объединения России, Китая, Ирана и Северной Кореи в единой «кулак», который будет держать в страхе весь мир.