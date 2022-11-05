Банкомат SAGA S-200 ATM вскоре станет основным банкоматом в РФ, а пока что первая партия заменит примерно 10% устаревших моделей по всей стране

Уже совсем скоро будет представлен первый российский банкомат SAGA S-200 ATM.

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Да, иностранные компании, которые занимали 90% рынка подобной техники, ушли.

Но на их место будут внедрять отечественную разработку. Русский банкомат противоударный, дешевле в производстве почти на 20% и, что самое главное, позволит ЦБ выпускать и оперативно обучать новые банкоматы принимать обновлённые банкноты, а также упростит обработку данных.

Сообщается, что Минпромторг сказал своё «ДА» новой технике ещё в середине лета, а процесс разработки отечественного банкомата шёл с 2014 года.

В качестве основных особенностей всё по классике - собственное программное обеспечение, 70% отечественных электронных компонентов (остальные были закуплены у белорусов и китайцев), специальное антивандальное покрытие, которое содержит в себе частицы авиационного алюминия, и целый ряд важных нововведений для того, чтобы облегчить работу банковской системы.

Например, теперь в данных банкоматах купюры, внесённые одним клиентом, может сразу же получить другой клиент, который подошёл банкомату следующим без обработки купюр в банке (при этом нагрузка на систему в целом становится ниже, а необходимость в инкассации - реже).

Банкомат SAGA S-200 ATM мог быть интегрирован в финансовую систему России гораздо раньше, но его планировали делать на отечественных процессорах «Эльбрус» с которыми не срослось по причине санкций.

Теперь же разработчики будут в ускоренном порядке импортозамещать основные элементы конструкции, а первая партия российских банкоматов в количестве 25000 экземпляров уже в следующем году позволит заменить примерно 10% всех устаревших банкоматов страны, от обслуживания и обновления которых отказались зарубежные компании.

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