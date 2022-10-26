Сегодня российские учёные из Института проблем управления имени Трапезникова, а также их коллеги из Воронежского Государственного Университета выступили с довольно смелым заявлением: они сообщили, что им удалось разработать специализированное устройство, которое позволит управлять беспилотниками и другими гаджетами одной лишь силой мысли!
реклама
Устройство состоит из уникальной гарнитуры, которую легко монтировать внутрь каски, шлема или любого другого головного убора. Для применения такого инструментария в полевых условиях не нужно никаких дополнительных приспособлений и аксессуаров, больше нет необходимости использовать специальный проводящий гель или дополнительные шапочки.
Сухой электрод просто интегрируется в фуражку или каску и сразу же начинает улавливать электрические сигналы мозга, которые через гарнитуру передаются непосредственно в смартфон под управлением разработанного под это дело приложения. Приложение уже интерпретирует получаемые сигналы и «расшифровывает» их до уровня команд.
Учёные утверждают, что «нейрокаска» уже многократно испытана и может различать существенные изменения ментального состояния того, кто носит подобный шлем.
Это в дальнейшем поможет значительно расширить функционал устройств, которое помогают в управлении различными гаджетами.