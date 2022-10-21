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Глава "Роскосмоса" считает оптимальным выпускать один российский спутник каждый день
Именно такой темп массового производства космических аппаратов позволит нивелировать отставание от ведущих игроков коммерческого использования космоса
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Неунывающий Илон Маск несколько дней назад заявил о том, что только в одной его собственности (конечно, это вольная трактовка ситуации) находится на околоземной орбите спутников больше, чем у всех остальных стран мира вместе взятых!

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И, в общем-то, его утверждение недалеко от истины.

Буквально в тот же период времени на проходящем форуме «Команда Будущего» руководитель госкорпорации «Роскосмос», господин Борисов, рассказал о том, что необходимо срочно перейти на полностью конвейерное производство спутниковых аппаратов с оптимальным для индустрии темпом.

Этот темп равен одному спутнику в день!

При этом господин Борисов признал, что Россия отстаёт в космических технологиях от других стран. Борисов уточнил, что российские специалисты уже сейчас готовы учиться у своих китайских коллег, и в будущем это поможет «Роскосмосу» выйти на планируемый темпы выпуска спутников.

По словам «главного по космосу», на выпуск одного российского спутника требуется 18 месяцев и  это никуда не годится. Нужно учиться и догонять.

Также Борисов отметил, что для выхода на оптимальные темпы нужно, прежде всего, существенным образом изменить подход к организации производства. Ведь массовое потоковое производство это совсем иная логистика, которая включает в себя и складские помещения, и беспрерывное обеспечение производственных линий всем необходимым, а также иную организацию производства.

Борисов вновь отметил, что необходимо активно, а местами даже агрессивно, развивать коммерческую сторону космической отрасли, реагируя на запросы простых потребителей.

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