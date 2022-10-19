Российские нефтяные танкеры вскоре могут использовать для экспорта в дружественные страны

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Перспективы введения потолка цен на экспортируемые из России нефть и нефтепродукты становятся всё более реальными.

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Даже несмотря на то, что это решение противоречит духу рынка и, собственно говоря, духу наживы.

Основные функционеры РФ, контролирующие энергетический рынок, уже заявили о том, что страна не будет продавать нефть тем, кто присоединится к правилу предельно допустимых цен.

Эксперт по энергетике, Сергей Вакуленко, обратил внимание еще на один аспект вопроса, который требует скорейшего решения. Он заявил, что возможности Москвы по обходу ограничений должны быть, прежде всего, сосредоточены на создании собственного независимого «нефтяного флота», состоящего из танкеров в собственности Российской Федерации.

На деле Евросоюз собирается контролировать «ценовой потолок» как раз таки на этапе предоставления услуг по морской транспортировке нефтепродуктов. Таким образом, запрет на работу по продаже и перевозке нефти по ценам выше установленного порога будет распространяться на любое судно, которое заполняется российской нефтью.

При этом обыкновенная смена флага судна не поможет. Европейцы всерьёз рассчитывают на то, что владельцы танкеров самостоятельно примут решение не связываться с Европой и откажутся от транспортировки российской нефти. То есть сценарий, при котором Россия окажется перед лицом дефицита судов и будет вынуждена сокращать добычу, а, следовательно, экспорт нефти, довольно очевидна.

В то время как Россия всё-таки не собирается идти на уступки, ей в срочном порядке необходимо решить вопрос создания собственного «нефтяного флота», который позволит транспортировать нефть на экспорт без оглядки на европейских «партнёров».

Господин Вакуленко говорит, что, скорее всего, на первых этапах такой флот может состоять преимущественно из тех судов, которые уже преодолели большую часть срока своей службы, а в некоторых моментах можно использовать суда, предназначенные на утилизацию. Такими танкерами проще рисковать и в случае их потери никто особенно не расстроится.

Это самый очевидный способ сохранить показатели экспорта нефти в рамках навязанного ценового потолка.

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