Первые испытания прошли крайне успешно, технология продемонстрировала свою жизнеспособность

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Представители НПП «Радиосвязь» заявили о том, что разработали и успешно оттестировали инновационную систему магнитной связи, которая позволяет передавать и получать информацию сквозь подземные объекты и толщу воды.

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Основа нового метода передачи информации - использование переменных магнитных полей, которые, как известно, свободно проходят через диэлектрические препятствия (стены, сооружения, воду, почву, гранит и многое другое).

В качестве первого эксперимента удалось достичь уверенного приема информации со скоростью 120 Кб/сек.

При этом антенна передатчика (диаметром около 1 метра) находилась на глубине примерно 100 метров, а приёмная станция, оборудованная датчиками слабых магнитных полей, находилась на берегу.

В результате эксперимента (при используемом передатчике мощностью около 200 Ватт) на приемной стороне полезный сигнал был выше уровня шума примерно в 100 раз.

Это очень хороший результат.

Связаться, например, с шахтёрам или подводниками на глубине до 300 метров будет легко и удобно.

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