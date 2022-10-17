Появляется всё больше и больше подробностей о том, как происходит разработка дополнения к игре Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty.
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Известная порноактриса Саша Грей заявила в своём Твиттере, что она сейчас работает над ролью радиоведущей Эш, которая будет одним из персонажей в грядущем дополнении.
Ярким голосом Саши Грей будет говорить общественная радиостанция, которую смогут слушать игроки, путешествующие по Найт-Сити.
Анонс будущего появления вещательных радиоканалов в дополнении к Cyberpunk 2077 был сделан ещё 14 октября. Тогда же компания CD Projekt Red объявила конкурс для музыкантов со всего мира, которые могут создать и презентовать свои треки для игры и получить шанс попасть на волны радио внутри игрового мира.
Релиз дополнения ожидается только в следующем году. До тех пор у фанатов кибервселенной вряд ли получится по достоинству оценить то, как Саша Грей справилась с непростой актерской задачей – передать голосом гамму чувств.