Дополнение Phantom Liberty обещают запустить уже в 2023 году

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Появляется всё больше и больше подробностей о том, как происходит разработка дополнения к игре Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty.

реклама

Известная порноактриса Саша Грей заявила в своём Твиттере, что она сейчас работает над ролью радиоведущей Эш, которая будет одним из персонажей в грядущем дополнении.

Ярким голосом Саши Грей будет говорить общественная радиостанция, которую смогут слушать игроки, путешествующие по Найт-Сити.

Анонс будущего появления вещательных радиоканалов в дополнении к Cyberpunk 2077 был сделан ещё 14 октября. Тогда же компания CD Projekt Red объявила конкурс для музыкантов со всего мира, которые могут создать и презентовать свои треки для игры и получить шанс попасть на волны радио внутри игрового мира.

Релиз дополнения ожидается только в следующем году. До тех пор у фанатов кибервселенной вряд ли получится по достоинству оценить то, как Саша Грей справилась с непростой актерской задачей – передать голосом гамму чувств.

рекомендации RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3080 Ti - цена упала на порядок RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3060 ASUS почти за 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке