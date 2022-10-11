Вчера аэропорты, сегодня банки

Сегодня стало известно о том, что российские хакеры фактически парализовали работу крупнейшего банка США - JP Morgan.

реклама

Повреждено до 90% цифровой экосистемы финансового учреждения, то есть банк не просто «прилёг» на время, а отправился в глубокий нокаут.

Чтобы понимать масштаб деятельности JP Morgan можно отметить, что по результатам международных журналистских расследований банк JP Morgan Chase является лидером по транзакциям средств в офшоры. Порядка 2,5 триллионов долларов теневых финансовых операций проходят через данную финансовую структуру ежегодно.

На данный момент клиенты банка не имеют возможности продать свои активы, проконтролировать движение денежных средств, управлять своими банковскими операциями, согласовывать платёжные поручения и вообще не могут зайти в свой кабинет онлайн.

Сотрудники JP Morgan лишились доступа к информации о решениях клиентов и ни на одной из платформ больше не имеют с ними связи.

Вчера же стало известно о том, что хакерская группировка атаковала крупнейшие аэропорты США. На безопасности полётов это никак не сказалось, но на несколько часов была парализована система бронирования и регистрации на рейсы.

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3080 Gigabyte дешевле 70 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р 3060 ASUS почти за 30 тр Рухнула цена i9 12900K на треть Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке