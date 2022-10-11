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Российские хакеры парализовали работу крупнейшего банка США — JP Morgan
Вчера аэропорты, сегодня банки
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Сегодня стало известно о том, что российские хакеры фактически парализовали работу крупнейшего банка США - JP Morgan.

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Повреждено до 90% цифровой экосистемы финансового учреждения, то есть банк не просто «прилёг» на время, а отправился в глубокий нокаут.

Чтобы понимать масштаб деятельности JP Morgan можно отметить, что по результатам международных журналистских расследований банк JP Morgan Chase является лидером по транзакциям средств в офшоры. Порядка 2,5 триллионов долларов теневых финансовых операций проходят через данную финансовую структуру ежегодно.

На данный момент клиенты банка не имеют возможности продать свои активы, проконтролировать движение денежных средств, управлять своими банковскими операциями, согласовывать платёжные поручения и вообще не могут зайти в свой кабинет онлайн.

Сотрудники JP Morgan лишились доступа к информации о решениях клиентов и ни на одной из платформ больше не имеют с ними связи.

Вчера же стало известно о том, что хакерская группировка атаковала крупнейшие аэропорты США. На безопасности полётов это никак не сказалось, но на несколько часов была парализована система бронирования и регистрации на рейсы.

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