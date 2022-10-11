Во всемирной сети набралось уже достаточно свидетельств таких действий компании со всего мира

Тема объективности разного рода «обзорщиков», которые или хвалят, или ругают ту или иную технику, всегда будет напоминать тему про стакан - то ли он наполовину полон, то ли он наполовину пуст.

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Стала появляться информация о том, что компания Intel, пытаясь хоть как-то спасти положение после не такого фееричного как ожидалось релиза собственных видеокарт, начала заносить журналистов, которые посмели плохо отозваться о видеокартах компании в «чёрный список».

То есть компания, фактически, напрямую в режиме ручного управления пытается влиять на мнения «инфлюенсеров» и авторов контента. Как только появляется хоть одно негативное высказывание о видеокартах Intel ARK серии Alchemist, то это сразу же ведёт к «забвению» автора, который посмел написать такое.

Неугодные авторы лишаются фактического доступа к продукции Intel, которая регулярно нужна для написания обзоров, что, в конечном итоге, способствует ощутимому падению заработков специалистов по обзорам «железа».

Забавно, что в «чёрный список», якобы, попадают даже те журналисты, которые прямо пишут в своих материалах о том, что тот или иной негативный отзыв о графических ускорителях Intel является непроверенным и требует подтверждения.

Конечно же, подобный подход Intel при интеграции в массы своего нового продукта вреден и создаёт массу неприятных прецедентов.

Если журналисты не смогут писать правдиво о качестве продукции того или иного бренда, то пользователи будут лишены хоть какого-то объективного мнения со стороны и это пойдёт им во вред.

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