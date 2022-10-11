Тема объективности разного рода «обзорщиков», которые или хвалят, или ругают ту или иную технику, всегда будет напоминать тему про стакан - то ли он наполовину полон, то ли он наполовину пуст.
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Стала появляться информация о том, что компания Intel, пытаясь хоть как-то спасти положение после не такого фееричного как ожидалось релиза собственных видеокарт, начала заносить журналистов, которые посмели плохо отозваться о видеокартах компании в «чёрный список».
То есть компания, фактически, напрямую в режиме ручного управления пытается влиять на мнения «инфлюенсеров» и авторов контента. Как только появляется хоть одно негативное высказывание о видеокартах Intel ARK серии Alchemist, то это сразу же ведёт к «забвению» автора, который посмел написать такое.
Неугодные авторы лишаются фактического доступа к продукции Intel, которая регулярно нужна для написания обзоров, что, в конечном итоге, способствует ощутимому падению заработков специалистов по обзорам «железа».
Забавно, что в «чёрный список», якобы, попадают даже те журналисты, которые прямо пишут в своих материалах о том, что тот или иной негативный отзыв о графических ускорителях Intel является непроверенным и требует подтверждения.
Конечно же, подобный подход Intel при интеграции в массы своего нового продукта вреден и создаёт массу неприятных прецедентов.
Если журналисты не смогут писать правдиво о качестве продукции того или иного бренда, то пользователи будут лишены хоть какого-то объективного мнения со стороны и это пойдёт им во вред.