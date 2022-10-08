Основоположник спутниковых телекоммуникаций в России перечислил основные уязвимости системы Илона Маска и рассказал, как эффективнее всего можно вывести из строя спутники на орбите

После недавних громких заявлений Илона Маска по ситуации в мире и обо всем известном конфликте в частности, появились сообщения о том, что, якобы, спутниковая система Starlink начала давать сбои, что привело к серьёзным последствиям. Илон Маск в свойственной ему манере все такие слухи опроверг в любимом Твиттере.

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Сергей Пехтерев, один из гуру спутниковых коммуникаций в России, перечислил самые очевидные слабые места системы Starlink и назвал возможные методы борьбы с любыми спутниками противника на геостационарной орбите Земли.

Да, сейчас пользовательские терминалы системы Starlink используются очень широко, но, как удалось установить специалистам, эти терминалы сугубо гражданские и имеют ряд серьезных недостатков, которые не позволяют их применять в любой ситуации.

Например, пользовательская антенна, диаметр которой превышает 50 см, серьезно демаскирует, а для того, чтобы запустить работу терминала в чистом поле, обязательно нужен внешний источник энергии или переносной генератор.

При этом все разъёмы, которые установлены на спутниковом интернет-терминале от Илона Маска, являются сугубо гражданскими и они не могут долго служить в полевых условиях. Попадание воды или грязи мгновенно выводит разъёмы из строя (не говоря уже о том, что существует всем известное ограничение на количество сочленений/расчленений каждого разъёма в отдельности).

То есть, по сути своей, пользовательский терминал системы Starlink абсолютно уязвим перед любым грубым физическим внешним воздействием.

Если же говорить о слабых местах самой системы Starlink, то, пожалуй, можно указать лишь на то, что общий центр управления системой расположен в городе Редмонд штате Вашингтон и, если предположить, что произойдёт какая-то проблема с самим центром, то сеть ожидаемо выключится. Простой сети будет фиксироваться до тех пор, пока решение проблемы не будет найдено или, что вполне вероятно, не будет задействован резервный центр управления, который находится в совершенно секретном месте.

За порядком на орбите уже несколько лет наблюдают российские так называемые «спутники-инспекторы». Эти космические аппараты способны на близкое расстояние приближаться к любым космическим объектам в зоне их ответственности и перехватывать передаваемую ими информацию, делать фотографии спутников других государств, а также, в случае надобности, создавать кратковременные радиоэлектронные помехи для них.

Да, решение по выводу из строя с помощью создания помехового импульса спутника-противника является лишь временным, так как электроника всё равно вскоре перезагрузится, но вполне вероятно, что совсем скоро в космос будут запущены космические аппараты, способные выжигать электронику вражеских спутников дотла.

Отдельно Сергей Пехтерев заметил, что говорить о ракетном противоспутниковом оружии для уничтожения спутников пока рано (хотя оно есть и испытано). Ведь это, прежде всего, будет явным актом агрессии, и при применении такого оружия будут выводиться из строя целые спутниковые системы. Применять такие наработки против единичных целей просто бессмысленно.

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