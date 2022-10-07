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В лесу в Сочи обнаружили гигантские шары неизвестного происхождения
Над решением загадки их появления горожане бьются уже четвертый день
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Жители Сочи, прогуливаясь в лесном массиве местного заповедника, обнаружили на его территории огромные шары из металла, происхождение которых вызывает сплошные вопросы, на которые нет ответов.

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Новость мгновенно разлетелась по сети и горожане начали активно делиться друг с другом видеозаписью, на которой четко видны гигантские сферы, которые просто лежат посреди леса!

Возникло огромное количество предположений на тему того, что можно ожидать от необычной находки, представляет ли она опасность и в чём же состоит смысл этой конструкции.

Одни утверждают, что эти шары напрямую связаны с инопланетными цивилизациями, другие присваивают загадочным шарам естественное происхождение, а третий уверяют, что подобные шары – продукт военного назначения.

Рабочая версия пока что такая - есть в Коста-Рике похожие шары, они состоят из песчаника или известняка. Местные старожилы уверяют, что около 10 лет назад в Сочи отдыхал скульптор, который занимался созданием подобных шаров, но остаётся вопрос - Почему за эти десять лет шары так и не были ни кем обнаружены?

Явление загадочное и вызывающие крайне много споров и толков.

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