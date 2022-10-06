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Легендарные УАЗ «Буханка» оказались недостаточно российскими
Автомобиль недостаточно локализован и на его покупку госучреждениям нужно получать разрешение
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Сегодня стало известно о том, что многие государственные учреждения, которые в рамках госзакупок планируют купить наиболее простые варианты микроавтобусов УАЗ (известные в народе как «Буханка»), сталкиваются с тем, что на совершение такой сделки приходится истребовать специальное разрешение Минпромторга.

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Суть ситуации заключается в следующем: по правилам к госзакупкам можно допустить только ту технику, которая высоко локализована при производстве именно на российской территории.

Существует специальная методика, согласно которой каждый продукт того или иного производства может быть оценен по некой системе баллов. При этом любой из продуктов или агрегатов должен набрать необходимые 3200 баллов, чтобы считаться достаточно локализованным.

Несмотря на то, что УАЗ «Буханка» выпускают уже много десятилетий, по новой методике данный автомобиль набирает лишь 2900 баллов.

Дело кроется в том, что на УАЗе используется блок управления двигателем фирмы Bosch, а также форсунки топливной системы от этого производителя. Коробка передач - от китайской компании и ещё ряд второстепенных компонентов из-за рубежа.

То есть формально «Буханка» - это продукт зарубежного автопрома!

С учётом цены и ситуации спрос государственных учреждений разного толка на данный автомобиль остаётся стабильным много и много лет.

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