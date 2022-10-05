Компания Аzza представила широкой публике свой уникальный пирамидальный корпус для сборки персонального компьютера.
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Тонкие стенки боковых панелей выполнены из мелкоячеистой сетки и обеспечивают лучший на рынке естественный воздушный поток для охлаждения, а также конструкция корпуса предоставляет возможность наблюдать за работой всех комплектующих персонального компьютера (для фанатов наблюдений, видимо).
Сейчас известно, что корпус рассчитан на материнские платы формата Е-ATX и блоки питания ATX. При этом размеры основания пирамиды-корпуса всего 490 на 490 мм, а высота достигает 585 мм.
В таком корпусе можно с лёгкостью разместить 3 накопителя информации (два формата 2,5 дюйма и один на 3,5 дюйма), а также установить дополнительно два 120-мм вентилятора (встроен в вершину пирамиды по умолчанию только один такой «пропеллер»).
Таким образом, данный корпус представляет собой действительно интересное решение, но по крайне недемократичной цене.
Компания оценила своё творение на рынке Европы и Америки в 420 долларов США, что довольно много по сравнению с другими компьютерными корпусами известных марок.