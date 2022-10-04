Необычное природное явление серьезно испугало жителей Лас-Вегаса

Необычное природное явление существенно повлияло на спокойствие жителей американского Лас-Вегаса.

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Там в небе появилось облако, по форме напоминающее гриб от ядерного взрыва, которое оказалось подсвечено лучами солнца, создавая перед глазами зрителей картину, которая очень напоминает последствия применения самого разрушительного оружия на планете.

Первым же делом люди устроили в социальных сетях панику и начали делиться друг с другом фотографиями этого «грибного» облака. Как только информация стала распространяться, то мнения интернет-пользователь разделились. Одни сообщали о том, что им «доподлинно известно о проведении очередного раунда ядерных испытаний на полигоне в Неваде», другие сообщали о том, что ощущали и видели остальные признаки ядерного взрыва (яркий свет и ударную волну).

Те немногие из адекватных комментаторов, которые настаивали на том, что запечатлённые на фотографиях облака - обыкновенное природное явление, были быстро «закопаны» под сотнями комментариев интернет-троллей и даже некоторые журналисты позволили себе написать о том, что это явный ядерных взрыв.

Через некоторое время ситуация прояснилась, но ярые комментаторы всё ещё не верят в версию об облаке и продолжают настаивать на своём.

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