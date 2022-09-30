Бесшумность SSD он считает изъяном, с которым нужно бороться

Один из инженеров-энтузиастов поставил себе цель – создать, по его мнению, крайне полезную плату, которая позволит имитировать звук работы старого классического жесткого диска при использовании современных SSD-накопителей.

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Диски SSD – быстрые, бесшумные и удобные, но в них есть большой минус (хотя для многих он довольный субъективный). В отличии от классических накопителей на жестких магнитных дисках, внутри SSD нет механических перемещающихся частей, поэтому на слух разобрать идёт ли обращение к диску, невозможно.

Для решения этой задачи энтузиаст по фамилии Вернер подготовил устройство под названием HD Clicker. Она способно генерировать звук, очень похожий на тот, который издают классические головки старого жесткого диска при физическом перемещении.

Скорее это дань ностальгии, чем необходимость, но автор конструкции уже всячески рекламирует своё изобретение и предлагает всем желающим купить его по цене около 30 долларов США.

В основе лежит плата со специальным контроллером и спикером. Автор утверждает, что подобное устройство пригодится только в ПК, для ноутбуков оно непригодно.





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