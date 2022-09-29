Стандартное телеком-оборудование способно работать на аварийном батарейном питании примерно 30 минут

Агентство Reuters со ссылкой на свои осведомлённые источники заявляет о том, что практически всем странам Евросоюза ближайшей зимой грозит отключение мобильной связи и интернета на фоне энергетического кризиса.

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Правительство Евросоюза и профильные специалисты, отвечающие за телекоммуникации, всерьёз рассматривают возможность ограничения потребления энергии, в частности, вышками сотовой связи и ретрансляторами интернета.

Наиболее реальный сценарий сейчас - веерные отключения оборудования или работа оборудования только в определённые часы. Сейчас операторы европейских телекоммуникационных компаний взаимодействует с правительствами своих стран, чтобы договориться о взаимных обязательствах по поводу отключения оборудования.

Компании Ericsson и Nokia занимают, по словам источника Reuters, более жёсткую позицию и требует от операторов как можно меньшего воздействия на инфраструктуру телекоммуникационного оборудования, принадлежащего компаниям, даже на фоне дефицита энергии.

Другим отрицательным фактором является то, что на фоне бесперебойной подачи энергии десятки лет Европа попросту не озаботилась созданием достаточного количества резервных систем питания, которые могли бы работать на фоне массовых отключений электроэнергии.

Большинство транслирующих сигнал вышек имеют по умолчанию батареи резервного питания, но их емкости хватит примерно на 30 минут работы антенн на максимальной мощности. После этого вышки перестанут работать вовсе.

По мнению экспертов, наиболее тяжелая ситуация в этом плане возникла во Франции. Там уже заявили о том, что попросту не смогут оборудовать все ретрансляционные телекоммуникационные антенны в стране дополнительными батареями.

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