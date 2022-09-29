Боссы автоконцерна решили не рисковать и на случай тотального дефицита газа остановить автозаводы в Германии, Чехии и Словакии, отдав все популярные модели на сборку американцам

Сегодня стало известно о том, что компания Volkswagen («Народный автомобиль») работает над масштабным планом релокации своего автомобильного производства на заводы, расположенные в США.

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Это связано с тем, что менеджеры корпорации видят серьёзное усугубление энергетического кризиса в Европе и пытаются максимально далеко увести свой бизнес от этой проблемы.

К слову сказать, у компании Volkswagen Group есть заводы не только в Германии, но ещё и в Чехии и в Словакии, но эти страны наиболее зависимы от поставок газа из России, так что производства там тоже, возможно, остановят.

Теперь же почти 300.000 сотрудников автосборочных конвейеров разного толка, объединённых под маркой Volkswagen, рискуют остаться без работы.

Дефицит газа это не единственная проблема. Европа сталкивается не только с ростом цен на электроэнергию и бензин, но и с существенной инфляцией, что уже стало сказываться на основных европейских конвейерных поставщиках автомобильных комплектующих для Volkswagen.

Руководство корпорации решило постепенно покинуть отечественный рынок и перенести производство наиболее популярных моделей в США.

О примерно таких же планах по переносу своих промышленных производств из Европы в Америку также сообщили крупнейшие в Германии фармацевтические компании и некоторые химические гиганты. Об этом сообщают экономисты издания The Wall Street Journal.

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