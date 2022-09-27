Нитки поставки газа в Европу оказались абсолютно выведены из строя

Сегодня стало известно о том, что оба снабжающих Европу газом «Северных потока» на 100% вышли из строя.

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Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Теперь операторы газопроводной системы заявляют, что на дне Балтийского моря произошла авария сразу на трёх нитках газопроводов (на действующем и на том, который до сих пор не был введён в эксплуатацию).

По заявлениям компании, занимающейся контролем датского участка газопроводов, последствия разрушений настолько серьёзные, что ни один из специалистов не возьмётся предсказать хотя бы примерные сроки на устранение повреждений.

ЧП произошло вблизи датского острова Борнхольм на глубине залегания ниток газопровода, причины не сообщаются, но, судя по всему, речь может идти о спланированной диверсии.

Ведь, по заявлениям специалистов, в трубах на дне появилось огромные дыры!

Ещё вчера стало известно, что на «Северном потоке – 2» произошло падение давления, но, так как указанные участки трубопроводов соединены в единую сеть, то масштабная авария привела к фактической полной остановке всех возможных маршрутов поставок газа в Европу.

Оптимисты, которые хоть как-то владеют ситуацией, заявляют, что если начать ремонт прямо сейчас, то на него уйдет несколько лет!

Известно также, что участок повреждённых труб находится на глубине около 100 метров. Ремонт просто невозможен из-за санкции и отсутствия необходимого персонала, а также специальной техники.

Европа официально осталась без газа из России вообще.

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