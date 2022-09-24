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Ученый из «Росатома» предложил переселить верблюдов в Арктику и остановить глобальное потепление
Верблюды в этом случае должны стать "мамонтозаменителями"
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По сообщениям «Парламентской газеты», один из представителей научной школы «Росатома», Мирон Боргулев предложил заселить Арктику верблюдами, чтобы остановить глобальное потепление.

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Территории Крайнего Севера и Арктика подвержены серьёзным климатическим изменениям, которые в первую очередь характеризуются непрекращающимся процессом таяния вечной мерзлоты.

Конечно, в конце концов это приведет к возникновению сразу нескольких глобальных экологических проблем. К тому же, потепление ухудшает условия для таких отраслей, как ветряная энергетика (ветров в целом станет меньше).

Господин Боргулев заявляет, что процесс непрерывного таяния вечной мерзлоты легко остановить. Можно использовать опыт, который был получен в результате длительного эксперимента (проходил на протяжении 30 лет) в Республике Саха.

Туда были завезены верблюды, бизоны и лошади, которые там прижились и дали учёным много поводов поразмышлять. Выяснилось, якобы, что в местах, где обитают верблюды, температура примерно на 7 градусов ниже, чем на схожей географической территории без этих животных.

Больше подробностей «Парламентская газета» не приводит, но делает вывод о том, что, скорее всего, в речах научного Гуру прослеживается намек на так называемую теории исчезновения холодной мамонтовой степи. Согласно этой гипотезе, мамонты своим весом утрамбовывали почву и уничтожали растительность, тем самым не давая развиваться хвойным растениям, которые повышают температуру.

Как только люди мамонтов истребили, то температура повысилась и тундростепь сменилась лесотундрой.

То есть верблюды должны выступить в роли «мамонтозаменителей».

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#верблюды #верблюды в арктике #мамонты #росатом верблюды
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