Стратегические резервы нефтепродуктов упали до минимума с 1984 года

По состоянию на начало этого года года фактические стратегические резервы нефтепродуктов США достигают 430 млн баррелей. Такой показатель характеризует самый низкий уровень по запасам нефти в Америке ( примерно с 1984 года), пишут корреспонденты Wall Street Journal.

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Также впервые почти за 40 лет по объемам коммерческих запасов нефтепродуктов Америка превысила запасы такого сырья в резерве. Конечно же, сокращение стратегических «кладовок» связано с феноменальными интервенциями в потребительский сектор, их приходится проводить Джо Байдену уже 6 месяцев подряд.

Как заявляют журналисты, продано уже порядка 150 млн баррелей «стратегической нефти» и президент Байден утвердил решение о продаже ещё 180 млн баррелей из того же "неприкосновенного" запаса.

Получается, что в среднем правительство Америки продавало почти по одному миллиону тонн баррелей нефти за одни сутки и это почти 1% глобального мирового спроса.

При этом, за прошедшие три месяца такие действия властей США возымели некий эффект - цена топлива упала с 5 долларов за галлон до трёх с половиной долларов, но это временное облегчение.

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