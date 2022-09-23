Сегодня стало известно о том, что компании Боинг и её бывшему директору придётся заплатить 200 млн (+1 млн) долларов штрафов из-за публичных заявлений об абсолютной безопасности полётов на лайнерах 737 MAX, что было далеко от истины.
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Но волнует функционеров Комиссии по ценным бумагам не безопасность людей, а тот факт, что такими заявлениями Боинг намеренно вводила в заблуждение своих инвесторов.
Эксплуатационные полёты самолётов Boeing 737 Max начались осенью 2017 года. Уже через год произошла первая крупная катастрофа, пять месяцев спустя произошла ещё одна катастрофа борта 737 Max. После этих случаев эксплуатация самолётов данной модели была приостановлена.
Чтобы как-то спасти ситуацию, тогдашний директор Boeing и другие функционеры сделали ряд резких публичных заявлений, в которых утверждалось, что безопасность моделей 737 Max находится на высочайшем уровне и у лайнера нет никаких проблем с функциями управления полётом и системой маневрирования.
Как показало расследование комиссии, руководители Боинг прекрасно осознавали, что система улучшения лётных характеристик маневрирования создаёт постоянную угрозу безопасности, но сделали ровно противоположное заявление. После второй катастрофы в процессе сертификации лайнера не было сделано никаких поправок, а на фактическую ситуацию повлияли заявления директора Boeing, которые способствовали тому, что регуляторы выдали самолетам разрешение на возобновление полётов.
Такая позиция руководства Боинг серьёзно осложнила их взаимоотношения с контролирующими органами гражданской авиации по всему миру и уже в 2020 году, после внесения кардинальных изменений в множество систем воздушного судна, Boeing 737 Max наконец-то вновь получил разрешение на гражданские авиаперевозки, а компания была оштрафована.