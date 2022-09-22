Больше всего пострадали Великобритания, Германия и Италия

Журналисты Bloomberg выпустили статью, посвящённую тому, в какую сумму обходятся Европе санкции против России.

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За основу были взяты данные, которые получены из брюссельского аналитического центра. Этот центр обрабатывает всю поступающую информацию о том, как страны Европы справляются с последствиями антироссийских санкций и сколько им это стоит.

Уже сейчас Евросоюз потратил почти 500 млрд евро на то, чтобы смягчить последствия роста цен на энергоносители. При этом, большая часть расходов приходится на Великобританию - страна потеряла примерно 180 млрд евро или 6,5% ВВП. На втором месте идёт Германия - она лишилась 100 млрд евро и 2,8% от ВВП, на третьем месте - Италия с суммой потерь в 60 млрд и 3% ВВП.

Экономисты, к которым обратились в издательстве просьбой прокомментировать ситуацию, говорят, что дальнейшая европейская борьба с последствиями антироссийских санкций будет обходиться всё дороже и дороже.

Никто в Европе уже не сомневается в том, что до конца года расходы Евросоюза на преодоление последствий своих собственных санкций превысят один триллион евро!

Вот такой вот «санкционный рикошет».

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