Известный американский производитель вооружения, компания Lockheed Martin, заявляет о том, что в последнее время она сталкивается с серьезным противодействием со стороны своих традиционных поставщиков по теме заключения долгосрочных контрактов.
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Поставщики отказываются от того, чтобы гарантировать своё участие в долгосрочных проектах. Они считают, что должны иметь более гибкий контроль над своими цепочками поставок компонентов и опасаются брать на себя многолетние обязательства в столь непростой геополитической ситуации.
Со стороны руководителей Lockheed Martin такое поведение поставщиков оценивается как «угрожающее», ведь традиционно один из камней в фундаменте стабильности притока инвестиций в компанию это именно заключение многолетних партнёрских соглашений.
Если раньше Lockheed Martin могла рассчитывать на 4-5 летние контракты с поставщиками, что обеспечивало ей серьезную экономию затрат на разработку и производство, то теперь такие соглашения уходят в прошлое.