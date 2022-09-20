Данные получены в результате анализа пользовательского поведения более 20 тысяч аккаунтов. Официальные представители YouTube уже заявили, что "все так и задумывалось"

Исследователи из Mozilla говорят, что кнопка «дизлайк» на видеохостинге YouTube фактически не работает.

реклама

В рамках масштабного исследования удалось достоверно подтвердить, что пользователи, которые нажимают на кнопку «дизлайк» и тем самым сообщают видеохостингу о своей незаинтересованности в том или ином контенте, всё равно продолжают получать определённые рекомендации от платформы с видеороликами сходной тематики.

Было проанализировано поведение около 20.000 пользователей, которые регулярно кликают «не нравится», «неинтересно», а также пытаются заставить сервис «не рекомендовать канал», сталкиваются с тем, что YouTube в лучшем случае пропускает в их ленту более 50% рекомендаций, которые аналогичны тем, от которых пользователь уже отказался. В крайних случаях, кнопка «не нравится» не работает вообще.

Исследователи заявляют, что YouTube перестал уважать своих фанатов и вообще не интересуется их опытом просмотра видео, а также не рассматривает всерьез единственный доступный инструмент, который позволяет гибко настраивать «вкусовые» предпочтения пользователей платформы.

Представители YouTube уже успели официально ответить на результаты данного исследования и пояснили, что такое поведение системы нормально, ведь площадка «не стремится блокировать весь контент, связанный с определёнными темами».

То есть, говоря другими словами, необходимость в дизлайках под видео отпала. Эта кнопка всё равно не работает.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке