Летний сезон 2022 года получился довольно непростым для российской туристической индустрии.
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Многие из тех, кто планировал отдых за границей, в срочном порядке были вынуждены переориентироваться на внутренний туризм. Небывалым спросом стали пользоваться такие популярные у путешественников места России, как Алтай, Байкал, посещение Санкт-Петербурга и Москвы, ну и конечно же, черноморское побережье.
Итак, как сообщает «Интерфакс», за 3 месяца лета 2022 года Москву с туристическим визитом посетили более 6,5 млн туристов, которые в общей сложности потратили в столице России более 250 млрд рублей!
Только благодаря увеличению турпотока, бюджет Столицы получил дополнительно 36 млрд руб в виде налогов. Такой заметный турпоток оказался на 20% больше, чем в прошлом году. Естественно, что 90% тех, кто приезжал развлечься в Москву, оказались жителями России.
Примерно на четверть по сравнению с прошлым годом увеличилось и число зарубежных туристов, правда, все они из стран ближнего зарубежья. Около полумиллиона человек из соседних стран также провели часть своего лета в Москве.