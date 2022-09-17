Это не выдумка, а реальность пластической хирургии. Максимальная прибавка в росте после операции - целых 7 сантиметров

У ведущих сотрудников крупнейших IT-компаний США, таких как Amazon, Microsoft и Google появилось новое «развлечение».

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Отмечается, что уже несколько десятков мужчин разного возраста решились на проведение специализированной хирургической операции, которая позволяет увеличить рост до 7 сантиметров!

Фактически, операция проходит следующим образом. Пациентам принудительно ломают кости на ногах и вживляют в них специальные стержни, которые и дают прибавку в росте. Это никакая не шутка, уже несколько месяцев подобную операцию можно сделать в клинике солнечного Лос-Анджелеса под названием LimbplastX Institute.

Официальные представители клиники утверждают, что количество тех, кто увеличивает рост (а это в основном, конечно же, мужчины) порою превышает 50 человек в месяц.

Наибольшая популярность процедуры отмечается среди финансистов, руководителей, актёров и сотрудников самых крупных в Америке IT- корпораций. Даже несмотря на то, что после проведения столь серьёзной операции клиенты ещё несколько месяцев проходят довольно сложную реабилитацию.

Вставленные хирургическим способом «расширители» бедренных костей могут управляться с помощью дистанционного магнитного пульта. Один из пациентов дал развернутое интервью, в котором заявил, что во время реабилитации, которая заняла в его случае три месяца, он сидел у себя дома и постепенно корректировал с помощью пульта костные расширители. В итоге ему удалось увеличить свой рост на целых 7 см.

Другой пациент признается, что реабилитация для него оказалось очень тяжелой и болезненной, но в конце концов он добился желаемого результата - стал выше на 5 см.

Если говорить о стоимости подобной процедуры, то она колеблется в пределах 80-150 тысяч долларов и, естественно, подобное хирургическое вмешательство проводится под общим наркозом.

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Представители LimbplastX Institute говорят о том, что им в скором времени потребуется открывать второе хирургическое отделение, которое будет специализироваться конкретно на этих операциях, ведь желающих с каждым днём становится всё больше.