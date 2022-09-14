История поучительная и захватывающая

Прогрессивная жительница подмосковных Химок решила, что сейчас - самое время для того, чтобы сберечь свои накопления и выбрала для инвестиций «самую надёжную в мире валюту – tiktok-коины».

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27-летняя женщина рассказала полицейским, что очень любит смотреть видео в ТикТоке и после того, как на неё подписался некий господин под ником «Ахиллес», он рассказал ей, что только через него можно купить tiktok-монеты по самому выгодному курсу в мире, а затем на эти монеты можно с лёгкостью покупать подарки и выводить их в реальные деньги, причём по отличному курсу!

Отдельно «Ахиллес» упомянул, что для россиян использование коинов было ограничено из-за «проклятых санкций», но он знает 100% схему, которая поможет получить все бонусы от данного предложения.

В итоге, первая в мире tiktok-трейдерша потратила 200.000 рублей на заказ через уважаемого «Ахиллеса» горстки монет, а в итоге столкнулась с тем, что он удалил свой аккаунт и не пожелал вывести её долгожданные бонусы.

Неудачливая инвесторша обратилась в полицию.

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